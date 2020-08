Countdown elettorale: -21 al voto. La pioggia non ferma i gazebo. Si parla della prosopopea di Tosi. Annunciati i big di Forza Italia

Countdown elettorale: -21 al voto. La pioggia non ferma i gazebo. Si...

SARONNO – Ieri è stato il primo sabato elettorale dopo la presentazione delle liste. Molti candidati, sia sindaco sia consiglieri, si sono ritrovati malgrado il tempo incerto e tanti acquazzoni in strade e piazze per incontro elettorali al gazebo. Tra questi il debutto di Pierluigi Gilli che ha scelto corso Italia per un doppio gazebo con Con Saronno e Italia Viva, Azione! e Più Europa.

Forza Italia ha lanciato ieri l’appuntamento di venerdì 4 settembre dalle 18.30 alle 20.30 circa quando gli attivisti azzurri saranno presenti nel giardino di Villa Gianetti con Giulio Gallera, assessore Regionale al Welfare, la deputata del collegio Giusy Versace, l’eurodeputato nonché Commissario Regionale del partito Massimiliano Salini, il vice Commissario provinciale Giuseppe Taldone.

Non ha usato mezze parole Alfonso Indelicato consigliere comunale indipendente quando ha risposto a Gianangelo Tosi sugli aiuti alimentari durante il lockdown.

Obiettivo Saronno e Origgio 2020 insieme per la petizione per l’ospedale

Debutto online per Luciano Silighini e la moglie Francesca Lagala che annunciano il sito internet elettorale non risparmiano un paio di stoccate alla coalizione e al candidato.

Satira

Le bimbediFagio ironizzano su una location alternativa per i gazebo e sulla passione per i look viola di Obiettivo Saronno. Augusto Airoldi, Sara Giudici ed Alessandro Fagioli nel mirino dei bimbidiPiergi dove non mancano le citazioni cinematografiche.

