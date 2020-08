SARONNO – Sul diamante di via De Santics c’è stata anche la visita di due rappresentanti del Patrini Malnate Bxc Baseball per non vedenti alle atlete del Saronno softball.

L’atleta Giuseppe Rosafio (atleta saronnese notissimo in città per i suoi successi anche in atletica) e il coach Francesco Volo hanno seguito gli incontro portando anche un dono personalizzato per le squadre.

“Abbiamo seguito personalmente i due incontri con loro ed è stata davvero un’esperienza unica ed emozionante – spiegano i dirigenti del Saronno softball – abbiamo iniziato ad ascoltare la partita e a viverla attraverso i suoni e non solo attraverso le immagini. Giuseppe ci ha dimostrato come si posa capire attraverso il suono del contatto tra palle e mazza se il battitore ha battuto una valida oppure no”. Un’esperienza unica anche per gli ospiti che abituati a giocare nel silenzio hanno potuto immergersi nei suoni di un match combattutissimo. Al termine dell’incontro non è mancato un momento di confronto con le atlete sempre nel rispetto delle norme anti contagio.