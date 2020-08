SARONNO – I giovani della coalizione per Augusto Airoldi Sindaco promuovono un incontro con l’onorevole Lia Quartapelle, membro della camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Affari Esteri e Comunitari, lunedì 7 settembre alle 20:15 al bar PGreco (Piazza Libertà, 3).

“Sarà un dibattito aperto a tutti – spiegano gli organizzatori – in cui si potrà discutere di vari argomenti, tra cui la politica internazionale e le prospettive future del nostro Paese; i lati meno conosciuti della vita del politico e del Parlamento; i temi più vicini alla nostra quotidianità, dato che l’onorevole Lia Quartapelle è stata eletta nella circoscrizione Lombardia 1 ( Milano e Monza Brianza)”. E’ il secondo appuntamento organizzato dai giovani del Pd dopo quello dedicato alla riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini.

“Siamo sicuri – concludono – che sarà un’occasione per confrontarsi in maniera diretta e per ampliare le nostre prospettive”.

Chi è Lia Quartapelle? Classe 1982 è deputata per il Partito Democratico nel collegio uninominale Milano-Est. Capogruppo Pd in Commissione Esteri alla Camera, è ricercatrice Ispi.

(foto: la locandina dedicata all’appuntamento con l’onorevole Lia Quartapelle)