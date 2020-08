SARONNO – Un pomeriggio alla settimana per pattinare in piazza dei Mercanti. E’ quello che l’Amministrazione comunale ha concesso alla società sportiva Team in Line Saronno.

“E’ un’opportunità che la società ha già da qualche tempo e che visto che non si sono registrati particolari problemi abbiamo deciso di prorogare” spiega l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone.

In sostanza dal primo settembre sino al 31 ottobre e dal primo marzo 2021 sino al 31 agosto le atlete, coperte da dovuta assicurazione, potranno pattinare in piazza dei Mercanti ogni mercoledì dalle 16 alle 19,30. Il mercoledì mattina l’area viene chiusa per consentire il posizionamento dei banchi del mercato e poi nel pomeriggio fino alle 16 viene completamente ripulita. Visto che l’area è già chiusa l’Amministrazione ha deciso di garantire qualche ora anche alle atlete per i loro allenamenti nel periodo di tempo in cui le condizioni meteo lo consentono.

