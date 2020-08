SARONNO – Domenica 30 agosto, per il secondo giorno, gli attivisti delle liste che sostengono il candidato sindaco Pierluigi Gilli hanno allestito un gazebo in corso Italia.

“Il meteo della giornata proponeva inizialmente una domenica da lupi – spiegano gli attivisti – ma poi si è tramutato poi in una domenica “da Gilli” l’unico candidato ad affrontare le condizioni avverse in centro. Il sole ha poi addirittura ridonato una coda dell’estate”.

Tante le persone fermatesi a parlare con Gilli trovandolo “sul pezzo” e chiedendogli per quale ragione si fosse rimesso in gioco. “Vedo una Saronno che sembra spenta, amministrata senza passione e, come dicono i leghisti, senza “saronnesità”: sono infatti pochissimi gli amministratori saronnesi mentre i consiglieri, forse saronnesi, stanno sempre zitti. Si vedono così i risultati. Non posso tollerare di vedere Saronno come fosse un’ombra”.

A conclusione della mattinata i candidati si sono concessi una pausa aperitivo e, come nelle migliori tradizioni, un brindisi augurale.

(foto: il momento della “pausa” degli attivisti delle liste a sostegno di Gilli)

