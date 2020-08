SARONNO – Stop per il maltempo, per l’Inox Team Saronno che avrebbe dovuto giocare sabato a Bussolengo (mentre la Rheavendors Caronno riposava) e la sfida Mkf Bollate-Thunders Castellana era già stata rimandata dopo l’allerta regionale: insomma, nel girone A della serie A1 del softball non si è giocata neppure una partita, e considerando che comunque tutte sarebbero state ininfluenti per la classifica, è possibile che vengano semplicemente “cancellate”.

Unica sfida a non patire il rinvio causa maltempo, quella del girone B tra Poderi Dal Nespoli Forlì e Sestese. Incontro che vive di due partite completamente diverse tra loro. Nella prima, per la quale il manager romagnolo Giulio Brusa sceglie Ilaria Cacciamani come partente, bastano tre attacchi alla squadra di casa per battere 10 valide e ottenere altrettanti punti e chiudere i conti anzitempo. Nella seconda Forlì raggiunge la vittoria ugualmente ma per farlo deve lottare fino al settimo inning, dopo un iniziale ampio vantaggio della Sestese.

GIRONE A (3° giornata andata)

Bussolengo – Inox Team Saronno RINVIATA PER MALTEMPO

MKF Bollate – Metalco Thunders Castellana RINVIATA PER MALTEMPO AL 3 SETTEMBRE H. 17 + 30’

RIPOSA RheaVendors Caronno

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (10-2, .833); Mkf Bollate (11-3, .786); RheaVendors Caronno (7-7, .500); Metalco Thunders Castellana, Bussolengo (2-10, .167)

GIRONE B (2° giornata seconda andata)

Poderi dal Nespoli Forlì – Sestese 10-0 (4°inn); 10-6

Collecchio – Blue Girls Pianoro RINVIATA PER MALTEMPO AL 30 AGOSTO H. 11 + 30’

CLASSIFICA GIRONE B

Poderi dal Nespoli Forlì (15-1, .938); Blue Girls Pianoro (8-6, .571); Sestese (5-11, .313); Collecchio (2-12, .143)

30082020