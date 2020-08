SARONNO – Mentre in città arrivano il leader nazionale della Lega Matteo Salvini e i rappresentati regionali, iniziano le contestazioni e le manifestazioni pacifiche. Tra questi, il gruppo di cittadini “Saronno non si lega” manifesta in piazza AVIS: in riga con cartelli bianchi alla mano, una lettera a ciascuno e parole forti per contrastare la presenza della Lega a Saronno, a livello regionale, nazionale e locale.

I temi sono i più vari, nessuno sfugge alle contestazioni: dalla sanità (“Sanità pubblica ora!”), ai diritti, passando per le recenti accuse a Fontana (“Fontana= affare Covid”), i 49 milioni (“Dove sono i 49 milioni di euro?”), giungendo anche al sindaco Fagioli quando, mentre l’Italia e Saronno soffrivano per il Coronavirus, il sindaco stimò una somma totale di 1200 morti per la località Saronnese: “1200 morti menagramo”.

(in foto: le immagini del flash mob)

