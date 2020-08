Nuovo pronto intervento animali, la presentazione a Cogliate

COGLIATE – Una nuova iniziativa per gli animali prenderà vita venerdì 11 settembre a Cogliate. La Sala Cattaneo di via Trento ospiterà la presentazione della nuova sede dell’Avi Onlus (Ambulanze Veterinarie Italia) di Misinto. All’evento parteciperanno Gianmario Dotti (Presidente Avi), Andrea Basilico (sindaco del comune di Cogliate), Matteo Piuri (sindaco del comune di Misinto) e Orietta Borella (Responsabile Sede). Oltre alla presentazione della sede, la serata è pensata anche per la ricerca di volontari che vogliano unirsi allo spirito dell’iniziativa per sostenere l’associazione locale sin dalla sua fondazione. L’appello è semplice e diretto: «Ami gli animali? Unisciti a noi, diventa volontario». Il servizio, formato esclusivamente da volontari addestrati, ha come obbiettivo quello di assicurare il primo soccorso, in caso di emergenza, ad animali in difficoltà: recupero, contenimento e trasporto verso il veterinario di fiducia del proprietario, o verso la struttura veterinaria h24 più vicina. L’appuntamento come detto è per venerdì 11 settembre alle ore 20 all’ex cinema. Per contattare il pronto intervento è possibile chiamare il 3314824724.

31082020