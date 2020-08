Perde il portafoglio a Saronno, se lo ritrova a casa a Francoforte

SARONNO – Ha fatto tappa a Saronno, probabilmente nel corso di una vacanza in Italia, ed ha perso il portafoglio nella città degli amaretti ma è ritornato in possesso, dopo qualche settimana, di soldi e documenti, nella sua dimora a Francoforte.

E’ la disavventura, ma con un lieto fine, capitata ad un 26enne tedesco residente a Francoforte. Proprio lì in questi giorni la polizia locale del comando di piazza Repubblica gli ha inviato il portafoglio che aveva perso a Saronno. E’ stato ritrovato, nel centro storico, da un saronnese che l’ha consegnato al comando al piano terra del Municipio. E così i vigili hanno iniziato gli accertamenti per rintracciare il proprietario. Coi documenti hanno scoperto che era tedesco ma con la denuncia di smarrimento che aveva presentato ai carabinieri hanno avuto il suo numero di cellulare. Hanno chiamato il 26enne che però era tornato in Germania e così gli hanno inviato il portafoglio con documenti e anche il denaro. Già perchè all’interno non manca nulla nemmeno i contanti i 90 euro che il ragazzo aveva con sè nel momento in cui ha perso il portafoglio.

