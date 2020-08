SARONNO – E’ giunta tramite il canale Telegram dedicato, la nota di Pierluigi Gilli riguardo alla pulizia inaspettata di Villa Gianetti.

“Per ricevere degnamente il Salvini ed i rappresentanti della lega, i leghisti al governo provvisorio di Saronno hanno impiegato una forza d’urto di dipendenti comunali e ditte appaltatrici per ripulire, finalmente dopo 5 anni, Villa Gianetti.

Nell’attesa del 31 agosto, le foto sopra descrivono la situazione a Villa Gianetti: ripreso lo spaccio e le urinazioni en plein air… ma Salvini, imboccato dai Fagioli, dirà che a Saronno l’ordine regna indisturbato! Questa è la sicurezza in salsa leghista… inutile aggiungere altro. Diamo comunque un sincero benvenuto in città al Segretario della Lega, senatore Salvini, che merita, come chiunque, un affettuoso applauso…”

Le foto sopracitate descrivono alcuni separati aspetti della Villa Gianetti durante le opere di manutenzione, realizzate “per accogliere un non Saronnese come Salvini” – come cita testualmente la didascalia, seguita dall’hashtag “#PrimaiSaronnesi”. Sono ben visibili le differenze tra la foto scattata il 26 agosto, dopo la pulizia della panchina, e le immagini del 27 agosto, dopo la rimozione degli strobili e degli aghi del cedro accumulatisi nel tempo; differenze facilmente notabili anche nelle immagini del cortile di Villa Gianetti scattate il 26 agosto (dove è “visibile l’accumulo di materiale vegetale mai rimosso negli anni di incuria di Fagioli”, come descrive il candidato sindaco) e il 27 agosto, ad opere di pulizia avvenute. Il 26 agosto viene anche ripulita l’aiuola centrale del cortile.

Si curano anche i dettagli: vernice e pennelli in mano per riverniciare la cancellata, che, però, come evidenzia Gilli, “avrebbe bisogno di un restauro più serio”.

Sempre al 26 agosto risale la foto della pulizia del muro esterno alla villa – la didascalia: “il 26 agosto pulizia straordinaria persino del muro esterno. Sia mai che Salvini si accorga che Fagioli nemmeno tiene pulita la villa comunale.”

(in foto: le opere di manutenzione di Villa Gianetti)

