SARONNO – Pomeriggio “politico” per la città degli amaretti dove è atteso il gotha della Lega capitanato da Matteo Salvini che terrà un discorso davanti ai candidati sindaci della provincia di Varese, guidati da Alessandro Fagioli, a partire dalle 17,30. E’ però stata annunciata anche una contestazione dalle 16,30 in stazione degli anarchici. In contemporanea alle 18 è in programma anche l’incontro di Alfieri e Malpezzi in piazza Libertà per parlare di scuola con il candidato Augusto Airoldi.

Qui la diretta de ilSaronno

Oltre a Matteo Salvini hanno confermato la propria presenza: Giancarlo Giorgetti, Paolo Grimoldi, Stefano Candiani, Matteo Bianchi, Dario Galli, Leonardo Tarantino, Isabella Tovaglieri, Attivio Fontana, Francesca Brianza, Marco Colombo, Emanuele Monti e Marco Bussetti. Sono previste norme per il rispetto delle norme anti covid a partire da un ingresso contingentato a Villa Gianetti. Facile ipotezzare una massiccia presenza di forze dell’ordine a presidiare la sede di rappresentanza.

(foto: Salvini con Alessandro Fagioli)