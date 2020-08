SARONNO – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale, è successo domenica pomeriggio alle 18.35 in via Volonterio, uno degli stradoni più trafficati della periferia nord cittadina; nei pressi della intersezione con via Monte Rosa del quartiere Prealpi. Sul posto, avvisati da alcuni passanti, si sono precipitati i carabinieri della locale Compagnia e l’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

I soccorritori hanno trovato il ciclista, un pensionato del posto di 78 anni, contuso: è stato medicato ed è stato quindi trasferito all’ospedale di piazza Borella per ulteriori accertamenti clinici. Le sue condizioni, comunque, non sono apparse preoccupanti e tutto quindi appare destinato a risolversi per il meglio. I militari dell’Arma, anche ascoltando i passanti come testimoni, si sono occupati di eseguire tutti gli approfondimenti del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è avvenuto.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza sempre in via Volonterio di Saronno per un incidente stradale)

31082020