SARONNO – Va avanti il programma di gare amichevoli del Fbc Saronno in vista del prossimo campionato di Prima categoria; dopo Varese e Vogherese, ora i biancocelesti del tecnico Gianpaolo Chiodini si apprestano a incontrare l’Arsaghese. L’appuntamento è fissato mercoledì 2 settembre alle 19.40, al centro sportivo di via Dante a Cesate. L’Arsaghese è inserita nel girone A di Prima categoria lombardia, mentre il Saronno è nel B come nell’annata scorsa.

Si gioca anche domenica 6 settembre: Fbc Saronno 1910-Pro Azzurra Mozzate, con orario e campo non ancora definiti; e giovedì 10 settembre con Fbc Saronno 1910-Gerenzanese, pure in questo caso con orario e campo non ancora definiti. A seguire ci sarà il debutto ufficiale degli amaretti, in Coppa Lombardia e poi il via del campionato.

Scende in campo pure la juniores saronnese del tecnico Stefano Imburgia, neo-promossa nei Regionali. Gioca giovedì 3 settembre alle 19.40, quando è prevista Arsaghese-Fbc Saronno 1910 ad Arsago.

(foto: prime amichevoli stagionali per il Fbc Saronno)

01092020