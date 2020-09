Cattaneo: “Polemiche Ringo e Barilla? La gente sta con Salvini”

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “E mentre i giallo-rossi riescono a polemizzare pure con i Ringo e la Barilla, ieri ad accogliere Matteo Salvini e i candidati sindaci leghisti c’erano migliaia di persone (tutti ordinati e con mascherina) a Saronno, Vigevano, Voghera e Lecco. Una maggioranza reale nel Paese che chiede di poter tornare al voto e di bloccare questa doppia follia dell’immigrazione, ai tempi del Coronavirus”: lo dice il vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, Dante Cattaneo.

Ieri pomeriggio il leader della Lega, Matteo Salvini, ha infatti compiuto una tappa anche nella città degli amaretti, nei giardini di Villa Gianetti in via Roma, per sostenere la candidatura del sindaco uscente Alessandro Fagioli alle elezioni amministrative che sono in programma il 20 e 21 settembre.

(foto: caffè mattutino in un bar di Ceriano Laghetto, ed intervento sui temi del giorno, da parte di Dante Cattaneo, coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia)

