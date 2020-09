LIMBIATE – Ancora casi di positività al coronavirus a Limbiate, oggi +2, mentre nell’altro principale centro delle Groane, Cesano Maderno, nella giornata odierna non si registrano novità.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (fra parentesi le eventuali variazioni da ieri):

Cesano Maderno 235

Limbiate 212 (210)

Sono +31 i nuovi casi positivi al covid di oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza. E’ però nel Milanese dove se ne contano di più, oggi +114 nuovi casi.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+110) e zero contagi a Sondrio. A fronte di 16.200 tamponi effettuati sono 242 i nuovi positivi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

01092020