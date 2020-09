Countdown elettorale: -19 al voto. A tutto Salvini: contestazione anarchica, l’ironia di Gilli e del flash mob. Le foto di Bison

SARONNO – Protagonista della giornata di ieri, probabilmente ospite clou dell’insolita campagna elettorale breve ed estiva è stato indubbiamente Matteo Salvini ospite con Attilio Fontana in Villa Gianetti.

La contestazione anarchica

Le dis(grazie) leghiste

Flashmob di Saronno non si lega di fantozziana memoria

Il benvenuto di Gilli

Obiettivo Saronno attacca l’altra lista che ha realizzato una petizione sull’ospedale

Rotondi parla di cultura

[email protected] invita a riflettere sul tema scuola

Satira

bimbediFagio: si parla di grafica, di mascherine e di trenini… c’è anche il Wanted di Saronno protagonista

bimbidiPiergi le somiglianze di Luca Carioli e le scelte giovane musicista Fabio

Fatichi a tenere il passo con le notizie elettorali? Ogni mattina ilSaronno riassume proposte, polemiche, spunti ed eventi per iniziare la giornata informati e "sul pezzo". L'appuntamento, che prevede anche un excursus sulla satira su instagram, è alle 7 in home, per l'intera giornata nello speciale elezioni e sulla pagina Facebook de ilSaronno.