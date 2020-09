Elezioni ’20, M5s: Danilo Toninelli a Saronno con Luca Longinotti

SARONNO – Danilo Toninelli sarà presente al gazebo del M5s venerdì 4 settembre alle 15 in piazza Libertà a Saronno, a sostegno del candidato sindaco Luca Longinotti. Toninelli ha scelto “la piazza” per il suo incontro con la cittadinanza, gli attivisti e la stampa, come vuole la tradizione del M5s nato proprio sulle piazze a contatto diretto con la gente. La sicurezza necessaria sarà rispettata sia nel distanziamento che nell’uso della mascherina (che ricordiamo ai partecipanti di utilizzare). Il senatore Toninelli risponderà alle domande della stampa e dei cittadini sui temi del programma di Saronno ma anche su quelli inerenti al Referendum che andremo a votare il 20 e il 21 settembre.

Toninelli è stato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I. Prima della nomina ministeriale è stato deputato nella XVII legislatura e senatore, nonché capogruppo del M5S al Senato

E’ il ospite della campagna elettorale di Luca Longinotti che sarà presente con consigliere regionale Roberto Cenci.

01092020