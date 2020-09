Elezioni, Barosso (Azione): “Pierluigi Gilli unica possibilità di riscatto per Saronno”

SARONNO – Silvio Barosso, responsabile del gruppo saronnese di Azione, candidato al consiglio comunale nella lista “Italia Viva Azione +Europa”, a sostegno di Pierluigi Gilli, ha dichiarato oggi: “Osserviamo da parte di alcune forze politiche il tentativo di evocare ideologie fuori luogo, solo per consolidare il consenso e trarne un qualche minimo vantaggio elettorale. La verità è che ci troviamo oggi in una città spesso mal funzionante e trascurata, in ordine e pulita solo nei punti in cui è previsto che i funzionari di turno in visita debbano poggiare i piedi e lo sguardo. Il compito ordinario dell’amministrazione comunale dovrebbe essere la cura quotidiana per i cittadini e per le loro esigenze, a partire dai più deboli, piccoli e anziani. Sentiamo invece, da ogni parte, numerosi appelli a buoni principi e buone intenzioni, ma, giunti a questo punto, noi di Azione faremmo volentieri a meno di generici appelli e slogan, in cambio di idee chiare e amministratori capaci.

Prosegue Barosso

Il programma che abbiamo stilato con Gilli e con gli altri alleati della coalizione s’incentra – in particolare – su 3 punti:

1. investire sulla salute (a partire dall’ospedale, ma non solo);

2. investire sull’educazione (a partire dalla scuola, ma non solo);

3. riportare Saronno a essere un polo attrattivo e un punto di riferimento, forte, tra le altre cose, della sua offerta culturale, sportiva, commerciale, dei suoi spazi verdi attrezzati e delle sue vie ciclabili e pedonali”.

In questo progetto di rilancio vediamo l’unica seria possibilità di riscatto per la nostra città oggi disponibile. Per questo i nostri 6 candidati sono inseriti nella lista “Italia Viva Azione +Europa”, a sostegno di Pierluigi Gilli.

