Giro di vite: ti fermi dalla prostituta? Multato!

LOMAZZO – Giro vite contro la prostituzione nelle strade alle porte del Saronnese: il riferimento va alle strade del vicino comasco dove le “lucciole” sono di casa, non solo di sera e durante la notte ma pure di giorno. Come alla periferia di Turate, oppure al complessi di rotonde che si trova fra Lomazzo e Bregnano. Proprio a Lomazzo è stata una lunga estate contro questo fenomeno, con la polizia locale che ha dato vita ad una lunga serie di controlli, nei confronti di chi si ferma a caricare, scarica o contrattare con le prostitute, generalmente giovani dell’est europeo ma non mancano anche i transessuali.

Parecchi gli automobilisti che sono stati multati per manovre pericolose o per avere intralciato il traffico, con il rischio di causare incidenti. Non solo una questione di sicurezza stradale ma anche un modo per cercare di “dissuadere” i clienti delle prostitute a recarsi nella zona.

(foto archivio)

01092020