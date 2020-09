SARONNO – Manolesta al supermercato Ovs di piazza Libertà nel centro storico di Saronno: è successo oggi alle 10.30 quando una cliente del centro commerciale è stata “alleggerita” del portafoglio. Il tutto, probabilmente, ad opera di due ladruncole che l’hanno spinta, come per errore. Si sono scusate e se ne sono rapidamente andate: all’arrivo alla cassa, la saronnese si è accorta di essere stata derubata.

L’epilogo al comando carabinieri di via Manzoni per sporgere denuncia, contro ignoti: nel portafoglio c’erano una trentina di euro in contanti, bancomat, tessera sanitaria ed effetti personali. Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine, le telecamere del sistema cittadino di videosorveglianza che si trovano in piazza ed attorno potrebbero adesso rivelarsi utili alle indagini e svelare, innanzitutto, i volti delle presunte ladre mentre si allontanano, probabilmente in tutta fretta.

(foto archivio: forze dell’ordine in piazza Libertà a Saronno di fronte al centro commerciale della Ovs)

01092020