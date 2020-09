Tartaruga scoperta davanti alle Poste di Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Che ci faceva una tartaruga alle Poste di Caronno Pertusella? Proprio lì, nei pressi dell’ufficio postale, un bel esemplare è stato notato mentre andava a zonzo, l’altra mattina. E’ stata vista in corso Italia, nel pieno dell’abitato caronnese, ed è stata “fermata” e presa in consegna da cittadini amanti degli animali.

Si tratta di un esemplare lacustre: c’è davvero mancato poco che fosse investita dalle auto di passaggio ma per fortuna tutti i guidatori del mezzi in transito mentre attraversava la strada sono riusciti a schivarla, sino a quando un caronnese l’ha tolta da quella posizione a rischio. Come detto, è stata presa in custodia ed ora sono in corso le ricerche del legittimo proprietario, anche attraverso i social media.

(foto: la tartaruga recuperata nei pressi dell’ufficio postale di Caronno Pertusella. Adesso sono in corso le ricerche del legittimo proprietario, per la restituzione)

