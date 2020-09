Airoldi mette la “sicurezza targata Fagioli” sotto la lente del fact-checking

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota con cui il candidato sindaco Augusto Airoldi fa il fact-checking delle lettera di fine mandato del sindaco Alessandro Fagioli.

Alcuni giorni fa il Sindaco Fagioli ha inviato una lettera ai saronnesi nella quale tracciava un personale bilancio dei suoi 5 anni di mandato. Il messaggio ai saronnesi contenuto nella lettera è ben riassunto da questa frase dello stesso Sindaco: “Dunque posso affermare che ogni tema del programma amministrativo: sicurezza, servizi al lavoro, istruzione, cultura e valorizzazione del territorio, servizi sociali è stato affrontato”.

Una frase impegnativa, che merita di essere verificata mettendo a confronto quanto espresso nel programma amministrativo di Fagioli del 2015, le affermazioni contenute nella lettera e la situazione attuale. Vale, cioè, la pena di fare l’operazione che va sotto il nome di Fact-Checking.

Iniziamo oggi con il tema dei temi del programma 2015 del Sindaco Fagioli: la sicurezza.



La conclusione del Sindaco su questo tema è la seguente: “Ritengo di poter affermare che oggi la nostra Saronno rispetto a cinque anni fa è una Città più sicura”.

In questa campagna elettorale ho girato i quartieri della città e i cittadini che ho incontrato mi hanno raccontato cose diverse. Ma qualora Saronno fosse più sicura di cinque anni fa, non lo si deve certo all’Amministrazione Fagioli.

COS’E’ IL FACT CHECKING

“E’ – spiega Wikipedia – il lavoro di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso. Questa pratica si applica in particolare alle informazioni date dai politici e, anche come autoverifica, alle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione”.