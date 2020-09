Countdown elettorale: 19 al voto. Scontro Obiettivo Saronno/M5s su petizione per l’ospedale, Airoldi parla di scuola, rassicurazioni da Miglino e Lonardoni

Countdown elettorale: 19 al voto. Scontro Obiettivo Saronno/M5s su petizione per l’ospedale,...

SARONNO – E’ la petizione per l’ospedale di Saronno il primo terreno di scontro tra candidati. A dar voce al proprio botta e risposta M5s con Luca Longinotti e Obiettivo Saronno con Novella Ciceroni.

M5s annuncia l’incontro con l’ex ministro Danilo Toninelli venerdì mattina

La lista Airoldi sindaco si interroga sulle scelte dell’Amministrazione in vista delle prossime tornate elettorali e con l’intera coalizione rimarca il proprio impegno per la tematica scuola

Riassumono l’impegno per garantire una ripartenza in sicurezza il 14 settembre gli assessori Miglino e Lonardoni

Azione! con Barosso spiega il proprio impegno per il candidato sindaco Gilli

La Lega traccia un bilancio positivo della visita di Salvini

L’assessore Tosi traccia il bilancio dei suoi 5 anni di attività in Giunta

Satira

bimbediFagio grande protagonista Obiettivo Saronno tra giovani, l’orgoglio degli inesperti e… primogeniture e Venneri nella rubrica Wanted. Citazione anche per “l’azzurro” di Sara Giudici

bimbidiPiergi Doppia citazione per l’evento di Airoldi sulla scuola, Fagioli e i banchi e Sara Giudici in “versione Misery”

Fatichi a tenere il passo con le notizie elettorali? Ogni mattina ilSaronno riassume proposte, polemiche, spunti ed eventi per iniziare la giornata informati e “sul pezzo”. L’appuntamento, che prevede anche un excursus sulla satira su instagram, è alle 7 in home, per l’intera giornata nello speciale elezioni e sulla pagina Facebook de ilSaronno. Avete domande curiosità o spunti da segnalare? Scriveteci nel commenti, a [email protected] oppure chiamateci al 3496068062.