Elezioni, dalla sicurezza al traffico all’urbanistica: il programma di Origgio 2020

ORIGGIO – La lista civica Origgio 2020 del candidato sindaco Daniele Ceolin ha presentato il proprio programma.

Sicurezza

-Miglioramento del sistema di videosorveglianza.

-Chiusura della convenzione con Uboldo riportando i vigili in servizio ad Origgio sul territorio con pattugliamenti e controlli.

-Assunzione di un vigile.

-Restituire alla cittadinanza mettendolo in sicurezza il “Parco dei Mughetti” da tempo ostaggio di criminalità e spacciatori di droga anche con l’aiuto della videosorveglianza.

Viabilità

-Messa in sicurezza di alcuni tratti delle piste ciclabili presenti sul territorio e completamento del famoso “anello ciclabile” fino ad ora incompiuto, collegandoci anche ai comuni limitrofi.

-Realizzazione di piste ciclabili che accompagnano dentro al “Parco dei Mughetti”.

-Realizzazione delle circonvallazioni del Broggio e della Muschiona che da più di 10 anni vengono promesse e mai realizzate.

-Realizzazione di Dossi e/o installazione di rilevatori di velocità e sistemi di rilevazione per le infrazioni semaforiche su alcune vie.

-Con il coraggio che è mancato alle amministrazioni precedenti valuteremo il senso unico in via Dante Alighieri per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Urbanistica

-Fermare la cementificazione del territorio, incentivando la riqualificazione del patrimonio urbanistico esistente, tutelando le aree verdi ed agricole.

-Creazione di parcheggi nelle aree critiche del nostro paese per una migliore viabilità.

-Rendere pubblico il parcheggio su via circonvallazione.

-Interventi strutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire l’autonomia di tutti i cittadini.

-Monitoraggio della fognatura.

-Pulizia di tombini e scarichi stradali al fine di evitare allagamenti con le piogge.

-Trovare una locazione per gli “orti comunali” ai cittadini che ne faranno richiesta.

Ambiente

-Miglioramento dove richiesto del verde e del decoro/arredo urbano.

-Valutazione per l’installazione di tettoie fotovoltaiche, per la produzione di energia elettrica, nei parcheggi comunali.

-Prevedere l’installazione di pannelli solari termici sulle strutture comunali per la produzione di acqua calda sanitaria.

-Prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e/o spazi comunali per abbattere i costi di gestione degli impianti.

-Incentivare ristrutturazioni che seguano il modello “casa ecologica”.

-Valorizzazione del Plis “Mughetti” anche attraverso escursioni organizzate con le scuole ed eventi a tema rispettando il regolamento del parco.

-Valutazione di una nuova convenzione con gli operatori della raccolta differenziata al fine di eliminare gli sprechi ed avere un servizio migliore.

-Controlli e campagna di sensibilizzazione all’abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

-Individuare più aree “sgambamento cani” e migliorare le esistenti.

-Controlli secondo il regolamento comunale e campagna di sensibilizzazione nella raccolta di “deiezioni canine” anche attraverso l’installazione di più raccoglitori.

Sport

-Creazione in un parco di un “percorso vita” con attrezzi che permettono di eseguire esercizi fisici all’aria aperta.

-Incentivare corsi ed attività sportive per tutte le età.

Sociale

-Incentivare l’assunzione di cittadini Origgesi per le aziende del territorio.

-Visite gratuite di controllo della vista e dell’udito per tutti gli alunni delle nostre scuole.

-Incentivare corsi di ginnastica, ballo, cucina ed attività ludiche, culturali e creative per tutte le età.

-Continuare a sostenere tutte le iniziative verso le persone disagiate o non autosufficienti.

-Facilitare la presentazione di domande per aiuti sociali.

-Migliorare la vivibilità del paese collaborando con le attività locali.

-Lotta alla ludopatia (slotmachine nei locali pubblici).

-Trovare soluzioni sollecitando l’Ats locale per risolvere il problema dei medici di base.

Cultura

-Riaffermarne il valore come ricchezza e risorsa per la collettività, riscoprendo le nostre tradizioni anche linguistiche del territorio.

-Campagna di educazione civica, ambientale (rispetto del verde, orto a scuola, riciclo e raccolta differenziata) e nutrizionale nelle scuole.

-L’attenzione e la disponibilità a sostenere la scuola collaborando con Dirigente Scolastico, docenti e rappresentanti dei genitori mantenendo efficienti le strutture scolastiche e dotandole dei mezzi più idonei a favorire l’apprendimento e la formazione di bambini ed adolescenti.

-Organizzazione di una festa dedicata ai nuovi maggiorenni con la consegna della Costituzione e della tessera elettorale.

Associazioni

-Le nostre associazioni presenti sul territorio sono importanti e mantengono l’impegno per creare eventi necessari ad intrattenere la cittadinanza.

-Dovremo sistemare alcune situazioni anche in vista delle ultime normative nazionali andando a creare una “Casa delle associazioni”.

-Patrocinare iniziative teatrali, artistiche ed incontri su tematiche specifiche.

Amministrazione

-Trovare sempre soluzioni per la riduzione della tassazione sui cittadini.

-Mantenere sempre i conti comunali in positivo ed evitare sprechi inutili di risorse pubbliche.

-Diminuire il compenso di Sindaco ed Assessori.

-Nel rispetto delle normative vigenti alleggeriremo le pratiche burocratiche e dove possibile riducendo il cartaceo.

-Rendere le manifestazioni ed eventi del territorio migliori ed interessanti.

-Riqualificare l’area “fiera” rendendola disponibile anche per ulteriori e varie manifestazioni ed eventi.

-Manutenzione e miglioramento di edifici comunali.

Comunicazione

-Modificando il regolamento del consiglio comunale daremo la possibilità di un question time dove i cittadini possono comunicare direttamente al sindaco ed assessori i problemi che vivono quotidianamente.

-Creazione di indirizzi email che consentono di comunicare direttamente con i membri della Giunta comunale.

-Ottimizzare l’utilizzo delle bacheche elettroniche installate nel paese.

