LAZZATE – Le telecamere non fermano i ladri di biciclette, a Lazzate: la scorsa notte, erano da pochi istanti passale le 0.00 qualcuno si è introdotto nel cortile di una abitazione privata di Lazzate e benchè le videocamere della sorveglianza a circuito chiuso fossero ben visibili, ed attive, come nulla fosse hanno preso due bici e se ne sono andati. Ad agire sono state tre persone: sulla vicenda sono adesso in corso le indagini dei carabinieri, ai quali i derubati si sono rivolti, presentando una denuncia contro ignoti.

Manco a dirlo, i militari dell’Arma hanno preso in visione le registrazioni ed un fotogramma è stato diffuso anche sui social network con la speranza che posso servire per giungere alla identificazione dei ladri, ed al recupero della refurtiva.

(foto: uno dei fotogrammi delle immagini delle telecamere di sorveglianza che malgrado il buio hanno puntualmente ritratto i responsabili di questo furto notturno. Sono in corso le indagini dei carabinieri)

02092020