ORIGGIO – Una curva troppo stretta con il mezzo che finisce per colpire la bicicletta guidata da una 60enne in attesa di svoltare. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto ieri mattina in viale Europa.

L’impatto tra il furgone e la bicicletta è avvenuto poco dopo le dieci nella zona industriale cittadina. la donna è stata sbalzata a terra e il conducente del mezzo si è fermato ha chiamato i soccorsi e ha prestato le prime cure alla 60enne. Sul posto è arrivato il personale sanitario della

Croce Rossa di Saronno che si è occupata dalla ciclista mentre la polizia locale di Origgio ha raccolto la testimonianza del conducente del furgone ed ha provveduto a mettere in sicurezza la zona in modo che i soccorritori potessero aiutare la donna senza correre rischi. La sessantenne è stata accompagnata all’ospedale mentre i vigili hanno effettuato anche i rilievi necessari per risalire alle responsabilità del sinistro.

(foto sinistro)