Papa (Pd): “Caro Gallera, durante la passerella a Saronno, ci dirà quando torneranno i reparti spostati dell’ospedale?”

SARONNO – “Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia verrà il 4 settembre, venerdì prossimo, a Saronno a fare la solita passerella elettorale a sostegno del sindaco uscente, il leghista Fagioli. Dopo anni di politica sanitaria disastrosa, volta a privilegiare i grandi agglomerati ospedalieri, soprattutto se privati, quella che era una valida ed efficiente organizzazione sanitaria di base e territoriale è pressocché scomparsa e la tragedia del Covid ne è la più diretta conseguenza”.

Inizia così l’intervento di Alessandro Papa candidato consigliere comunale nelle fila del Pd.

“L’assessore Gallera non è che l’epigono di questa politica dissennata di cui forse noi ora ne paghiamo le conseguenze. Ma allora cosa ci viene a fare a Saronno caro assessore Gallera? Cosa viene a fare a Saronno dove da anni assistiamo ad un progressivo depauperamento del nostro ospedale cittadino? Caro assessore Gallera, ci può assicurare o no che, finalmente, verranno riattivati i reparti “spostati” altrove come la maternità e l’oncologia? Caro assessore Gallera, vogliamo parlare seriamente dei turni massacranti cui vengono costretti quotidianamente gli operatori sfiancati dall’assenza di un vero piano strategico che riporti ed aumenti l’organico? Dove sono i 12 milioni di euro già stanziati da molti anni per interventi ed acquisti (Tac compresa) non più dilazionabili e che il nostro ospedale non ha visto neppure in fotografia? Ci spiega, inoltre, caro assessore Gallera, perché avete respinto l’emendamento all’assestamento del bilancio regionale, presentato dal consigliere Pd Astuti, che avrebbe portato al nostro ospedale altri 12 milioni di € da destinare, tra l’altro, alla riqualificazione di importanti settori quali Cardiologia, Anestesia e Rianimazione? Ci spiega, cortesemente, come fa il nostro ospedale a restare presidio di primo livello con tutti questi pezzi che se ne vanno?

Qualche giorno fa il candidato sindaco per i Democratici per Turate Leonardo Calzeroni, ha lanciato un appello a tutti i candidati sindaci impegnati nelle campagne elettorali di Saronno, Origgio e Turate, indipendentemente dalla appartenenza politica per la costituzione di un comitato istituzionale per salvaguardare e rilanciare l’Ospedale di Saronno. In tanti hanno risposto favorevolmente a tale appello. Sarebbe bello che il giorno 4 settembre ad accogliere l’assessore Gallera ci fossero tutti coloro che hanno aderito a tale appello. Così, giusto per far sentire la propria voce”

