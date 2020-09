Philippe Daverio e Saronno: il ricordo dell’assessore Miglino

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo dell’assessore alla cultura Mariassunta Miglino alla scoperta della scomparsa di Philippe Daverio.

“Come Assessore alla Cultura e a nome dell’Amministrazione comunale esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa dello storico dell’arte Philippe Daverio avvenuta nella notte. Figura eclettica e di straordinaria raffinatezza culturale, Daverio racchiudeva il meglio della sensibilità culturale europea: nato in Francia da padre ebreo italiano e madre alsaziana di lingua tedesca, Daverio ha vissuto in Lombardia frequentando le scuole superiori a Varese. Noto gallerista e critico d’arte è stato anche un ottimo assessore alla cultura del Comune di Milano nella giunta del Sindaco Marco Formentini.

Daverio era molto legato a Saronno dove negli ultimi anni aveva tenuto ben due incontri pubblici al Teatro Giuditta Pasta: il primo l’8 Novembre 2014 in cui aveva affrontato il tema “Gli artisti e la Grande Guerra” nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Guerra 15-18. Il secondo il 22 aprile 2016 in cui illustrò con maestria unica il dipinto della Vergine delle Rocce del Borghetto esposto in San Francesco. In entrambe le occasioni la pur grande sala del nostro teatro non bastò a contenere tutti i partecipanti. Con Philippe il nostro Paese perde un protagonista di primo piano della cultura del bello e della divulgazione artistica. Requiem”.

(foto Daverio in vista a Saronno e nel Saronnese)

02092020