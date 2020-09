SARONNO – “Ecco qui il programma integrale mio e delle due liste che mi sostengono. Elaborato insieme, con il contributo qualificato di tutti”.

Così il candidato sindaco Pierluigi Gilli presenta su Facebook il proprio programma.

“Si tratta di un programma aperto, come deve essere, pronto, cioè, ad essere continuamente aggiornato e adattato alle esigenze che di dovessero manifestare. Prego darvi lettura, grazie. Si potrà così vedere quanto “comunista” esso sia. Già, perché i nervosetti della destra ultrasovranista, con il supporto zerbinale di qualche relitto sottomesso, si divertono a darmi del neoconvertito comunista. Molto divertente… Evidentemente gli entusiasti seguaci del comunista padano che ieri ci ha onorato della sua finissima presenza sono nella confusione più profonda, non distinguono più una mano dall’altra, non capiscono che esiste anche il centro, di persone modeste e non urlanti. A me, a noi, piace misurarci sulle cose: l’ideologia, in un Comune, ha trascurabile rilevanza. Ci si distingue sui fatti. Noi preferiamo il fare. Altri, che hanno dimostrato la loro lontanza appunto dal fare, preferiscono fare mischia pseudoideologica per mascherare la realtà. Quali siano le mie radici culturali è ben noto. Su quelle di altri… è meglio non indagare… Grazie a chi leggerà il nostro programma!”.