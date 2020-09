Pulizie a Ceriano Laghetto, in campo anche il vicesindaco Dante

CERIANO LAGHETTO – “Mattinata dedicata alla pulizia del paese! Quest’anno, causa emergenza Covid-19, nessun evento ludico in programma per la Festa patronale. E allora abbiamo deciso di celebrare il nostro Paese rendendoci utili”. Lo dice il vicesindaco ed assessore comunale, Dante Cattaneo, che si è “armato” di arnesi da lavoro e con altri volontari ha proceduto alle pulizia di diverse aree del paese.

Prosegue Cattaneo: “Un sincero grazie a tutti coloro che han risposto al mio appello e si stanno rendendo disponibili a donare qualche ora del proprio tempo alla nostra amata Ceriano Laghetto”. Per il vicesindaco, come per il sindaco Roberto Crippa e gli altri membri della Giunta civica cerianese, un impegno sociale di questo genere non è affatto una novità, sono sempre in prima fila ad esempio durante le pulizie dei boschi alla periferia del paese.

(foto: a destra, il vicesindaco ed assessore Dante Cattaneo impegnato nelle pulizie in paese)

02092020