SARONNO – L’Airoldi tour ha recentemente visto la sua continuazione: il candidato sindaco della coalizione [email protected], Partito democratico e Lista Civica Augusto Airoldi Sindaco ha ripreso il suo tour per la città.

Il centro di Saronno è stato il primo ospite degli interventi degli ultimi giorni di settembre, con il gazebo e gli incontri con i senatori Pd Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri: sul tema “Scuola ripartire in sicurezza”.

Settembre è partito con uno scenario diverso: gli abitanti di Cascina Colombara hanno accolto il candidato sindaco nella piazzetta in via Puccini 41, per ascoltare i cittadini, parlare di Saronno e di sostenibilità – un punto fondamentale del programma di Airoldi per la sua città.

Essa è, infatti, tra le sei parole chiave che compongono il nucleo del programma elettorale di Airoldi, il quale sogna una Saronno “attrattiva, sostenibile, attrezzata, dinamica, amica e sconfinata” – una Saronno a consumo di suolo zero, che si dimostri aperta ai giovani, viva e sicura.

(in foto: l’evento di lunedì scorso presso Cascina Colombara)

02092020