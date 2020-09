Bersaglieri: sabato l’inaugurazione del nuovo monumento (foto)

SARONNO – Sono passati mesi da quando si era preannunciata la sua inaugurazione durante la scorsa primavera, ma a causa del lockdown l’arrivo del monumento dedicato ai Bersaglieri è stato rinviato fino a questa settimana. Ieri il cippo è stato posizionato in via Cesati e sabato mattina alle 11 ci sarà l’inaugurazione ufficiale dopo tanta attesa.

Ormai diversi mesi fa la Giunta ha deciso di raccogliere la proposta della sezione cittadina dell’associazione nazionale bersaglieri di “assegnare a memoria e onore del corpo dei Bersaglieri di un segno tangibile all’interno del tessuto urbano”. La scelta è caduta sull’area verde davanti al Municipio il piccolo parco con campo da basket situato tra via Cesati, via IV novembre e via XXV aprile. L’Amministrazione ha deciso di autorizzare la posa di un cippo, realizzato da un’azienda uboldese, dedicato l’intera area verde ai bersaglieri.

L’Amministrazione ha deciso di autorizzare la posa di un cippo, realizzato da un’azienda uboldese, dedicato ovviamente ai bersaglieri e ha anche già deliberato il cambio di nome. Si chiamerà Parco dei Bersaglieri. Una novità che comunque non comporta nessuna variazione nella toponomastica cittadina. Il progetto presentato dall’associazione prevede il posizionamento di un cippo di granito di Bavero e di granito rosso con un elemento bronzo con logo e intitolazione. Sarà realizzata anche una piccola aiuola pavimentata a servizio del monumento che come detto dovrebbe essere inaugurato il prossimo 5 aprile.

(foto del monumento che verrà inaugurato sabato mattina)

03092020