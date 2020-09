Boschi di Sant’Andrea chiusi per una pulizia straordinaria

MISINTO/COGLIATE – L’intervento si terrà sabato 5 settembre, organizzato dall’amministrazione comunale di Misinto in collaborazione con il Gruppo Volontari del comune ed i volontari civici di Cogliate. Gli operatori si ritroveranno in via Sant’Andrea, tra Misinto e Cogliate, per una giornata di pulizia straordinaria del verde e del margine della strada.

Per l’occasione via Sant’Andrea sarà chiusa al traffico veicolare, in modo da realizzare tutte le operazioni di pulizia in massima sicurezza. La manutenzione del verde a bordo strada è un’attività resa necessaria dall’inciviltà degli automobilisti che abbandonano rifiuti, sacchi della spazzatura e sporcizia varia senza troppa cura dell’ambiente circostante. In passate edizioni delle giornate di pulizia, in cui sono stati coinvolti come in quest’occasione anche i volontari, sono stati raccolti interi camion di spazzatura. Purtroppo la zona di via Sant’Andrea, a metà tra Cogliate e Misinto, è spesso soggetta a scarichi abusivi, non solo di spazzatura ma anche di materiale edile e resti di traslochi.

