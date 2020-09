CISLAGO – E’ apparso fuori pericolo l’ìoperaio di 57 anni rimasto ferito ieri a mezzogiorno in un incidente sul lavoro avvenuto in una azienda di via Battisti, come si chiama quel tratto dell’ex Varesina alla periferia di Cislago. L’uomo, nell’immediatezza, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa saronnese affiancata anche dall’auto-infermieristica, nuovo servizio da qualche tempo presente sul territorio e che consente di disporre di un infermiere professionale. Il ferito, vittima di una caduta da circa un metro d’altezza, è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per tutti i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Saronno, obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo.

Secondo incidente sul lavoro oggi a Cislago, alle 13.50 quando carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno sono intervenuti in un struttura produttiva che si trova sulla strada provinciale 21: nulla di grave, il paziente – di 58 anni – è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi lesioni.

(foto archivio)

