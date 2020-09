Countdown elettorale, -18 al voto: il primo fact checking di Saronno, Gilli attacca Airoldi, M5s parla di Vanzulli

SARONNO – La campagna elettorale si accende con “scontri” diretti: il primo è l’affondo di Augusto Airoldi con il suo fact checking sulla sicurezza sulla lettera di Alessandro Fagioli a cui segue la stoccata di Pierluigi Gilli al candidato di [email protected], Airoldi sindaco e Pd. Obiettivo Saronno torna a parlare di scuola mentre M5s spiega l’assenza in lista del consigliere uscente Davide Vanzulli. Attesa per Gallera con le domande sull’ospedale di Alessandro Papa (Pd). Indelicato condivide l’analisi di Airoldi ma con un suggerimento.

Satira

bimbediFagio arriva la rubrica “c’eravamo tanto amati” ma trovano spazio anche il pragmatico Gilli, il “stai sereno Vanzulli” e una strizzata d’occhio all’attualità

bimbidiPiergi spazio a Simba-Fagioli, al tampiro ed anche al gazebo di Airoldi

