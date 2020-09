SARONNO – “Questa sera sera facciamo l’anteprima del film “Le mirabolanti avventure di Faga” di Roberto Albanesi, produzione Toro! cinematografica e Giovanni Indorato in quel di Saronno, e non ci sono più posti disponibili. Stiamo avendo svariate altre richieste ma purtroppo è tutto esaurito… allora siamo qui per tranquillizzare tutti: stiamo già pianificando altre proiezioni!” Lo dice Ivan Brusa con la voce del personaggio che lui stesso interpreta, il simpatico e tenero Faga.

Soddisfattissimo il regista Albanesi: “Nemmeno 2 giorni dopo aver annunciato l’anteprima saronnese del film, ci hanno avvisati che i posti sono esauriti. Ma non preoccupatevi, ci sarà la prima del film e poi tante altre proiezioni e modi per vederlo, sia in dvd che on demand, in Italia ed all’estero. E ora vi lascio alle parole di un amico di tutti quanti voi, grandi e piccini…”

(foto: la locandina di presentazione dell’evento saronnese all’arena estiva di Casa Morandi)

03092020