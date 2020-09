Fbc Saronno, dopo le amichevoli il ds Morandi a 360 gradi: prospettive e novità

SARONNO – Tre sconfitte in tre amichevoli per il Fbc Saronno in questo avvio di stagione: due contro big delle categorie superiori come Varese e Vogherese, ieri sera allo stadio di via Dante a Cesate contro l’Arsaghese in Prima categoria come i saronnesi. Il direttore sportivo Simone Morandi fa il punto della situazione, “di certo non ci fasciamo la testa, sono risultati che non contano niente. L’allenatore Gianpaolo Chiodini sta facendo tanti esperimenti, ed abbiamo ancora del tempo” rimarca il diesse. Consapevole delle aspettative che ci sono attorno a questo Saronno, da parte della “piazza”: “Questo dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus ci sono regole diverse, il calcio mercato va avanti sino a ottobre e quindi c’è tempo per eventuali correttivi, ma sono sicuro che non ce ne sarà bisogno”.

Domenica prossima, ora e luogo ancora da definire, altra amichevole contro una squadra di Prima categoria, la neonata Pro Azzurra Mozzate.

03092020