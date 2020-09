GERENZANO – “I nostri volontari ieri sono intervenuti su un grosso nido di calabroni all’interno di un cassonetto di tapparella”. Lo fanno sapere dalla Protezione civile di Gerenzano parlando di questo intervento per certi versi “straordinario”, proprio per le dimensioni inconsuete del nido che è stato infine rimosso. Gli insetti l’avevano costruito nel cassonetto delle tapparelle di una abitazione privati in città.

Per la protezione civile questo genere di interventi, comunque, non rappresenta una novità e ad ogni estate sono molte le chiamate dei cittadini che chiedono aiuto per rimuovere nidi di insetti molesti o potenzialmente pericolosi. Con la prociv che ha ormai “formato” un gruppo dei propri volontari per intervenire con competenza e garantendo la massima sicurezza. Anche stavolta il nido è stato rimosso ed i calabroni sono stati ben presto costretti a battere in ritirata.

(foto: il nido che è stato rimosso dai volontari della Protezione civile a Gerenzano)

03092020