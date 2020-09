SARONNO – “Le mirabolanti avventure di Faga” sta arrivando: stasera, con il tutto esaurito, l’anteprima del film girato in buona parte a Saronno (e Cogliate), con appuntamento alle 21.15 all’arena estiva di Casa Morandi in viale Santuario, e con “diretta” dell’evento su ilSaronno. Fra gli attori nel film anche il saronnese Daniele Giulietti che saluta a modo suo tutto il cast, con un simpatico video postato sui social network.

Le riprese, con la regia di Roberto Albanesi, sono avvenute l’anno scorso, sia nel centro saronnese che in alcune zone della periferia come a margine del tratto urbano dell’ex ferrovia Saronno-Seregno ed a Cascina Colombara. Nel film recitano tra gli altri Ivan Brusa, Stefano Galli, Roberta Nicosia e Paolo Riva. E’ una commedia ma con spunti di riflessione anche su tematiche del sociale; la produzione è stata sostenuta anche da molti saronnesi, privati cittadini e commercianti.

(foto: un momento delle riprese, in questo caso a Cascina Colombara)

