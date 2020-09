SARONNO – La Lega in mezzo alla gente anche ieri mercoledì 2 settembre per mantenere vivo il dialogo coi saronnesi. “Anche ieri mattina – spiega la nota del responsabile della comunicazione Marco Castelli – abbiamo avuto l’occasione di incontrare i saronnesi allestendo un banchetto elettorale al mercato cittadino. Occasione come sempre fruttuosa per ascoltare le impressioni, le opinioni e i suggerimenti dei concittadini, e di ringraziarli per il sostegno che ci hanno ribadito in vista delle imminenti elezioni”.

Il banchetto leghista è stato posizionato, come tradizione, all’inizio di via Carlo Porta proprio all’intersezione con piazza Caduti saronnesi. “Cogliamo l’occasione per invitare tutti ai prossimi gazebo piazza Volontari del sangue di sabato 5 settembre dalle 15 e di domenica 6 dalle 9.30”.

03092020