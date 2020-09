SARONNO – Rimandata la visita dell’ex ministero Danilo Toninelli. A spiega il cambio di programma è M5s Saronno. “Venerdì 4 settembre in Senato si voterà la fiducia al Dl Semplificazione. La visita del Senatore Danilo Toninelli prevista a Saronno per quella data è necessariamente rimandata. Il gruppo del M5S e il candidato sindaco Luca Longinotti saranno comunque presenti in piazza Libertà per parlare con i cittadini del loro programma”.

Insomma gazebo confermato mentre la presenza dell’ospite è stata rinviata a data da destinarsi. Toninelli è stato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I. Prima della nomina ministeriale è stato deputato nella XVII legislatura e senatore, nonché capogruppo del M5S al Senato.

(foto archivio: un gazebo di movimento 5 stelle a Saronno)

