SARONNO – Si è conclusa con grande successo ieri sera la rassegna di tornei organizzata dall’associazione Il Tassello in Piazza La Malfa. Una settantina di presenti, tanti giovani e ragazzi hanno animato la piazza di Saronno sfidandosi o collaborando in squadre ogni mercoledì in diversi giochi da tavolo.

Dopo il grande successo di Risiko! di mercoledì 26 agosto, l’ultima serata è stata dedicata al quizzone di cultura generale: domande classiche, fino ad arrivare alla letteratura contemporanea e videogiochi. I concorrenti hanno potuto rispondere tramite una app sul loro cellulare – ad ottenere più punti, le risposte corrette date con una tempistica più rapida.

Sul podio, le “bimbe di Stanis” prime classificate. A seguire, una squadra di giovani candidati alle elezioni amministrative – tra cui Tommaso Valarani, Gabriele Busnelli, Ambrogio Mantegazza – del prossimo settembre, che, pur appartenendo a diversi gruppi politici, hanno collaborato per raggiungere il secondo posto.

L’associazione, formata di giovani universitari e post-universitari dai 20 ai 35 anni, scende in piazza per rianimare Saronno nelle calde serate di Agosto, quando le strade della città sono maggiormente vuote.

“L’idea è nata – racconta Manuel Carminati, presidente dell’associazione – con l’intento di dedicare un momento di incontro per quelle famiglie che quest’anno non riusciranno ad andare in vacanza durante queste serate di agosto. Abbiamo pensato ad attività all’aperto, facili da gestire per quanto riguarda le norme igieniche anti-Covid e che potessero essere divertenti per tutte le fasce d’età.”

“Questi eventi vogliono essere un punto di ripartenza per l’associazione: la speranza dei giovani è di poter ripartire più rumorosamente il prossimo anno con nuovi concerti – magari riproponendo l’iniziativa natalizia “Blues & Polenta”, quando Il Tassello ha portato musica Blues nella Sala Nevera della Biblioteca Civica saronnese.”

Per partecipare alle attività di “Ludoteca in piazza” è necessario tesserarsi presso l’associazione – al costo di 5 euro, con una consumazione omaggio.

(in foto: alcuni momenti della serata)

03092020