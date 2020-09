SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello dell’ex-asilo alle persone di buona volontà:

“Sono nato oltre 100 anni fa, per volontà di persone sensibili e di un’amministrazione intelligente.

Ho visto, purtroppo, la prima e la seconda guerra mondiale, e il dopoguerra con la rinascita di Saronno, e le febbrili attività industriali, ora scomparse.

Ho visto piantare e crescere i bagolari che mi circondano e ombreggiano me, via Roma e via Manzoni.

Tantissimi bambini hanno giocato nel mio cortile, all’ombra dei grandi platani.

Tantissimi bambini hanno fatto il riposo pomeridiano nelle mie stanze silenziose.

Bambini ed adulti hanno osservato attenti gli spettacolini allestiti nel mio teatro.

Poi passato il tempo dell’asilo, bambini ed adulti sono venuti nelle mie stanze a vaccinarsi, e per rinnovi della patente.

Ora giaccio abbandonato da qualche anno, in attesa che qualcuno si ricordi di me.

Sappiate che esisto e che posso essere ancora d’aiuto alle persone di Saronno e non solo.

Esprimo solo un desiderio, che sono certo non sarà l’ultimo:

Togliete quel brutto asfalto dal mio cortile. Voglio rivederlo com’era quando sono nato!”

(foto d’archivio)

04092020