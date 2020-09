SARONNO – “Francesco De Capitani, un’iniezione di talento in prima squadra”: così i dirigenti della Robur Saronno definiscono uno dei giocatori più talentuosi, che ha deciso di restare nel Saronno anche nella stagione ormai alle porte.

“Vi ricorderete di lui per l’emozione del primo canestro segnato in serie A con la maglia dell’Olimpia Milano, ed ora vuole diventare una pedina importante nelle rotazioni della sua Robur Saronno. Dopo l’annata d’esordio in C Gold pochi mesi fa, è pronto a tornare in campo con i compagni con sempre maggior convinzione” riepilogano i responsabili del club roburino. Dove il presidente Ezio Vaghi ed i suoi collaboratori non stanno lesinando gli sforzi per allestire una formazione che sia davvero competitiva, e possa togliere delle soddisfazioni ai tifosi. Obiettivo, quello di ripetere gli exploit delle scorse stagioni e puntare ancora alle zone alte della classifica. E chissà che possa rivelarsi come l’anno buono per i ritorno in serie B.

De Capitani gioa nel ruolo di “guardia”.

