Coronavirus e scuola: Origgio democratica chiede sicurezza alla riapertura

ORIGGIO – Riapertura delle scuole a settembre: per la lista civica Origgio democratica “è necessario attivare interventi che realmente sostengano le famiglie e rispondano ai bisogni educativi e di istruzione dei ragazzi. Non possiamo parlare di welfare se deleghiamo totalmente alle famiglie la gestione dei problemi sanitari che la pandemia porterà nelle scuole”.

Come rileva la lista della candidata sindaco Sabrina Banfi (foto) “non possiamo parlare di istruzione come diritto universale, se non garantiamo a tutti le stesse opportunità di crescita. Cosa pensiamo si debba fare a livello statale? Nei casi di malattia dei bambini, quarantena o presenza alternata per mancanza di spazi o docenti, garantire permessi retribuiti al 100% ai genitori, organizzare canali sicuri per i tamponi in strutture pubbliche, attivare interventi educativi straordinari e specifici a distanza. Cosa pensiamo di debba fare a livello locale? Conservare la qualità dei servizi offerti per tutte le fasce d’età. Potenziare gli interventi educativi a sostegno della didattica a distanza in una situazione di emergenza sanitaria. Prestare particolare attenzione ai bisogni speciali delle fasce d’utenza che per condizioni sanitarie o socio – economiche si trovano in situazioni di fragilità”.

04092020