VARESE – Il record di tamponi in Lombardia provoca un’inevitabile innalzamento dei nuovi contagiati riscontrati oggi, diffusi in tutta la regione. La più colpita ancora la provincia di Milano, che conta 144 nuovi positivi, di cui 78 in città. Ancora molti nuovi contagi a Brescia, dove i dati di oggi riportano 36 nuovi casi.

Al terzo posto delle province più colpite troviamo Monza-Brianza con 33 nuovi positivi.

Bene Lodi e Sondrio, che conta un contagiato in ciascuna località, mentre Varese segnala 14 nuovi casi.

Riportiamo qui la tabella dei nuovi positivi riscontrati oggi:

Milano: 144, di cui 78 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 36;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco:8;

Lodi: 1;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 33;

Pavia: 10;

Sondrio: 1;

Varese: 14.

Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04092020