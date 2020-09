SARONNO – Non sono passati inosservati ai passanti gli atti di vandalismo mirato che hanno colpito il candidato di Forza Italia per il consiglio comunale, Luciano Silighini Garagnani. Infatti è stato solo stracciato il suo volto e in alcuni casi coperto da un adesivo recante il volto del candidato sindaco Alessandro Fagioli e la scritta in inglese “Resta sicuro e Fagioli sindaco”.

Il candidato, visionato quelli deturpati in zona Santuario, stempera l’accaduto con ironia: “Sono felice che queste mani anonime abbiano lasciato integri i manifesti di Forza Italia e si siano concentrati solo sulla mia faccia appiccicandoci sopra un bel adesivo che incita a Fagioli. Le mani auto definite anarchiche un tempo stracciavano e scrivevano insulti, oggi stranamente non stracciano più ma fanno operazioni chirurgiche. O sono diventati più rispettosi degli altri e meno del cattivone Silighini o sono altre mani. Ognuno impiega il suo tempo come crede, c’è chi lavora e produce e chi gioca alla PlayStation e straccia i manifesti”.

