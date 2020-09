CERIANO LAGHETTO – Conclusi i lavori di ripristino della pavimentazione di piazza Diaz, ora si attende il periodo di riposo prima di riaprire al traffico il tratto di strada in attraversamento del centro cittadino.

Di fatto, Brianzacque ha ripristinato il tratto in modo del tutto simile rispetto al sollevamento avvenuto a causa di un innalzamento delle acque fognarie rispetto alla portata delle condutture durante l’anomala precipitazione avvenuta a fine luglio. Compresa la rosa camuna simbolo della Lombardia ottenuta con colori di porfido differenti. Il pezzo di strada è ancora chiuso perché l’opera deve sedimentare prima di poter sopportare il passaggio del traffico veicolare, ma i lavori di fatto sono finiti. «Avevamo promesso che avremmo risolto in fretta e così è stato – commenta soddisfatto il primo cittadino Roberto Crippa. Rispetto alla devastazione creata dal nubifragio dello scorso 25 luglio, in poco più di un mese abbiamo completato l’opera. Confermo che il passaggio sarà pronto, agibile e transitabile per l’apertura delle scuole, che è sempre stato il nostro obbiettivo primario. Considerato che di mezzo ci sono stati i lavori per il ripristino provvisorio, il reperimento materiali e la settimana di ferragosto, direi che il tutto è stato ottenuto a tempo di record e per questo ringrazio Brianzacque e gli uffici comunali».