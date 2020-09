SARONNO – L’emergenza Coronavirus, la responsabilità degli amministratori, l’ospedale di Saronno – tutti temi toccati, oggi, nell’intervento di Giulio Gallera in Villa Gianetti (Qui la diretta de ilSaronno)

In particolare, l’ospedale saronnese è un tema caldo, di cui non si può non trattare in questa campagna elettorale. Ma Gallera rassicura: “Del resto gli investimenti dimostrano l’attenzione per l’ospedale che non è mai venuta meno e penso che per metà ottobre avremo chiari lo scenari per riportare i reparti chiusi. Come abbiamo fatto con day hospital oncologico che tornerà in spazio rinnovato”.

Il promesso impegno per l’ospedale di Saronno riceve applausi e sostegno da parte del pubblico cittadino: “Ospedale di Saronno è un punto fisso e fermo del territorio. Negli ultimi abbiamo investito su città e ospedale 8 milioni. Abbiamo inaugurato il nuovo distretto sanitario, abbiamo inaugurato nuova risonanza, rinnovato le sale operatorie, sono in corso i lavori per prevenzione incendi. C’è problema dei professionisti ma noi lavoriamo per risolverlo”

L’Assessore regionale al Welfare non risparmia parole contro gli anarchici: lo striscione esposto contro di lui e Fontana lo scorso lunedì in occasione della visita di Salvini riceve una dura risposta: “Si deve vergognare chi con striscioni ha associato alcuni nomi alla parola assassini. Noi abbiamo lottato contro il virus, è lui l’assassino”

L’appuntamento di oggi ha visto la partecipazione di tanti personaggi e rappresentanti di Forza Italia, come l’onorevole Giusy Versace o l’europarlamentare Massimiliano Salini.

(in foto: Giulio Gallera nella giornata di oggi)

04092020