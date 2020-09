SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’invito all’incontro con l’Onorevole Lia Quartapelle, organizzato dai giovani della coalizione per Augusto Airoldi Sindaco.

“I giovani della coalizione per Augusto Airoldi Sindaco promuovono un incontro con l’Onorevole Lia Quartapelle, membro della camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Affari Esteri e Comunitari, in data 7 settembre 2020, ore 18:00, presso il bar PGreco (Piazza Libertà, 3).

Sarà un dibattito aperto a tutti, in cui si invita a discutere di vari argomenti, tra cui:

– la Politica Internazionale e le prospettive future del nostro Paese;

– i lati meno conosciuti della vita del politico e del Parlamento;

– temi più vicini alla nostra quotidianità, dato che l’On. Quartapelle è stata eletta nella

circoscrizione Lombardia 1( Milano e Monza Brianza).

Siamo certi che sia un’occasione per confrontarsi in maniera diretta in un dialogo e per ampliare le nostre prospettive. Per questo, vi invitiamo a partecipare e a diffondere questo invito.

Evento organizzato da:

Lucy Sasso (PD)

Tommaso Valarani (PD)”

(in foto: la locandina)

04092020